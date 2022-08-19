Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену виділити Україні оборону підтримку на суму до 775 млн доларів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив надати Україні новий пакет безпекової допомоги на 775 млн доларів.

Про це йдеться у меморандумі президента США, опублікованому на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену виділити Україні оборону підтримку на суму до 775 млн доларів. Відповідна допомога передбачає вилучення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США і передачу їх Україні.

Як повідомляв УНІАН, новий пакет допомоги на суму 775 млн доларів передбачає передачу Україні додаткових снарядів для артилерійських ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS, 16 гаубиць і снаряди до них, 1 тисячу переносних ракетних комплексів Javelin, засоби для розмінування, 15 безпілотників ScanEagle (для надання розвідувальної допомоги українській артилерії), 40 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP).

Крім того, ця допомога передбачає передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет для боротьби з російськими радарами, 1,5 тис. протитанкових комплексів керованих ракет TOW, додаткові автомобілі Humvee, тактичні захищені системи зв'язку, підривні снаряди, прилади нічного бачення, тепловізори, а також оптичні та лазерні приціли.

З урахуванням цього пакету, загальна допомога, яку США надають Україні у сфері безпеки з серпня 2021 року, перевищує 10 млрд дол.