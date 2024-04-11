Глава держави чітко окреслив міжнародним партнерам те, що Путін планує робити цього року на фронті у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін намагається зламати життя українців, але треба зламати його наміри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

"Саме зараз, саме у цьому році ми маємо сконцентрувати увесь наш потенціал на тому, щоби захистити Україну і незалежність кожного народу, який межує з Росією. Усі ми бачимо, що Путін не хоче обмежуватися лише нашою землею. Погрози Росії охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану. І це загроза для всіх", - сказав Зеленський.

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Як відзначив президент, у першу чергу сьогодні він говорив про потребу посилення протиповітряної оборони України.

"Ми маємо нагальну потребу у захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та усіх інших наших міст від російських ударів", - сказав Зеленський.

Він дякує кожному лідеру, який чує Україну і готовий допомагати у комунікації з іншими партнерами, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть допомогти.

"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО - це перший пріоритет зараз. Путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені: він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави чітко окреслив міжнародним партнерам те, що Путін планує робити цього року на фронті у війні проти України.

"У нас є достатньо інформації від розвідки. Критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б'ють російські ракети. І кожного дня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам", - заявив Зеленський.

Він вдячний усім лідерам, які дійсно реалізовують ті кроки, про які було домовлено. Треба зробити усе, не втрачаючи час, аби Сили оборони України стали ще сильніші.

"Постачання зброї, виробництво, фінанси - все це сьогодні ми обговорювали", - сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що Україні потрібна допомога у виробництві зброї, і зокрема, належне фінансування.

"Це те, що реально. Це те, що ми кожного дня, кожного місяця подвоюємо виробництво, коли у нас є фінансування, тому що це приватний сектор. Державне і приватне партнерство", - сказав Зеленський.

Зеленський про плани Путіна - деталі

Російський диктатор Володимир Путін прагне захопити всю Україну. І недостатня кількість систем ППО в нашій країні його тільки підбурює. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

"Путін розуміє тільки силу. Він поводиться як тварина: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання – заволодіти цілою Україною", – сказав він.

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