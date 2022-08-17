Президент наголосив, що Росія справді прагне захопити територію України і ця територія потрібна їй без українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі українці для Росії – однакові мішені, і це не ексцеси війни, а її свідома політика.

Про це президент сказав під час спілкування зі студентами та ЗМІ Чилі.

За його словами, першочерговий мотив російської агресії проти українців – суто колонізаторський, адже російське керівництво хоче панування над українською землею та ресурсами.

"І в Москві дуже довго звучало, що без захоплення території України вони не відновлять російську імперію. Однак все ж таки це стало значно глибшою боротьбою, ніж будь-які імперські чи геополітичні розрахунки. Росія веде війну буквально проти життя наших людей, проти самого права українців на життя", - сказав Зеленський.

Він додав, що ця війна почалася не 175 днів тому, а ще у 2014 році, коли Росія окупувала півострів Крим та розпалила протистояння на Донбасі, яке забрало тисячі життів.

"Тому, коли ми говоримо про війну Росії проти України, ми кажемо про вісім років плюс 175 днів. І коли ми говоримо про жертв цієї війни, про українські втрати, ми починаємо розповідь не з лютого 2022 року. Ми починаємо її з 2014 року, коли українців почали вбивати просто за те, що вони українці. За український прапор. За проукраїнську позицію. За захист української території. Навіть просто за підозру, що людина підтримує Українську державу", - зауважив президент.

Зеленський розповів історію Степана Чубенка з Краматорська, якому цієї осені виповнилося б 25 років.

"Він був убитий 27 липня 2014 року. Його вбили бойовики – одні з тих, чиїми руками Росія вела гібридну війну на Донбасі та кого використовує зараз у повномасштабній війні. Вони затримали Степана, коли той повертався додому. Вони побачили в нього на рюкзаку синьо-жовту стрічку – кольори нашого прапора. І це було для них достатньою причиною, щоб напасти на хлопця. Його били кілька днів, його катували, його розстріляли", - зазначив він.

Президент нагадав, що вбивці Чубенка сховалися на території Росії та окупованого Росією Криму, хоч і отримали вироки від українського суду, але держава-терорист Росія надає їм захист.

"Їм, як і тисячам інших таких же вбивць. Тих, хто розстрілював людей просто за те, що вони були українцями. Просто за те, що були українцями в Україні. Тих, хто стріляв у потилицю чоловікам і жінкам за одну лише підозру, що людина захищає нашу державу. Тих, хто стріляв прямим наведенням з танків по житлових будинках, стріляв по школах, лікарнях. Тих, хто бив з артилерії по мирних містах", - уточнив він.

Відтак, Зеленський підкреслив, що це почалось ще у 2014 році, а 175 днів тому набуло максимального масштабу, на який здатна російська армія, російські найманці з так званих військових компаній, які де-факто є частиною спецслужб держави-терориста.

"Росія справді прагне захопити територію України. І ця територія потрібна їй без українців. Зруйнований Маріуполь та ще десятки міст і сіл України, масові вбивства в Бучі та в інших містах на окупованій території – це не винятки із загальної російської стратегії, це вона і є – російська стратегія щодо України та українців", - вважає глава держави.

Він нагадав, що на окупованій території загарбники знищують памʼятники та музеї, які просто нагадують про Україну, знищують книжки та роблять усе, щоб люди були змушені відмовитися від національної ідентичності та підкорилися насильству й грабунку або загинули.

"Україна вже втратила десятки тисяч своїх людей у цій війні. Зовсім малих дітей – кількамісячних малюків, яких убивали російські ракети, снаряди та кулі. Підлітків. Чоловіків і жінок. Літніх людей. Росія не розбирає, кого вбивати й над ким знущатися. Для неї всі – однакові мішені. І це не ексцеси війни, це її свідома політика", - сказав президент.

Тому, за його словами, немає іншого вибору, крім як воювати за життя українців, за те, щоб в Україні не вбивали за синьо-жовту стрічку на рюкзаку в підлітка.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

Вас також можуть зацікавити новини: