На лівому березі Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму, розповіла Гуменюк.

Російські війська минулої доби створили певне напруження у повітрі для того, щоб відвести увагу від втрати літаків. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що найбільший ефект від збиття ворожих літаків, зокрема, морально-психологічний.

"Певна розгубленість ворога в бойових умовах негайно враховується і використовується в бойовій роботі", - сказала вона.

При цьому Гуменюк додала, що російські окупанти створили певне напруження у повітрі.

"Вони активізували тактичну авіацію. За минулу добу в нашій зоні відповідальності 13 керованих авіабомб спрямували по правому берегу, б’ючи по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, пункт незламності пошкоджено. Це така помста за нашу активність на лівому березі", - сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі і, попри надважкі погодні та бойові умови, продовжують роботу з розширення плацдарму.

"Ворог наважився лише на один штурм за минулу добу в цьому напрямку, і він традиційно був безуспішним - втратили особовий склад і були змушені повернутися на вихідні позиції. А ми вдарили досить потужно по їх потенціалу і три реактивні системи залпового вогню: два "Урагани" і "Град" були знищені за минулу добу, вісім гармат крупнокаліберних. Продовжуємо нищити і мінометні розрахунки, як тільки ворог їх підтягує і розгортає на цьому напрямку",- повідомила Гуменюк.

За її словами, ворог втрачає свій, так званий, малий флот - ті човни, за допомогою яких вони намагаються маневрувати між островами і розгортають спостережні пункти.

Знищення літаків Іл-22 та А-50 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 січня українське військове командування офіційно підтвердило знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозне пошкодження літака повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.

В одночас у Росії запустили фейк, що це російські сили випадково збили А-50. Повідомлялося, що це робиться для того, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

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