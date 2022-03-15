Раніше повідомлялося про загибель двох людей та госпіталізацію ще однієї.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами багатоповерхівки в Святошинському районі Києва, за попередніми даними, загинули не менше чотирьох осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

"Рятувальники досі гасять вогонь, з раннього ранку. За попередніми даними, загинули четверо людей", - зазначив мер столиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку внаслідок ворожих обстрілів сталося влучання боєприпасів у два багатоповерхові житлові будинки у Святошинському районі Києва, ще один потрапив у приватний будинок на Осокорках, також постраждала багатоповерхівка у Подільському районі.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів загинуло двоє людей, ще одну госпіталізовано.