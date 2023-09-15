Росіяни намагались сьогодні відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки на Бахмутському напрямку.

Українські захисники мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Про це інформує Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної ситуації з російським вторгненням.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень з окупантами по всій лінії фронту.

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Зокрема, на Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках ворог завдав авіаційних ударів. Низка населених пунктів України була під обстрілами російської артилерії та мінометів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

За даними Генштабу, загалом ворог завдав цієї доби 54 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також повідомляється, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ, на території Приморського та Хабаровського країв здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення. Зокрема, в професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади.

При вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тисяч рублів та грошове забезпечення від 200 тисяч рублів.

ЗСУ взяли під контроль Андріївку

Як відомо, Збройні сили України взяли під контроль Андріївку на Бахмутському напрямку. Воно наразі практично зруйноване, там не залишилось жодного вцілілого будинку. 3-тя окрема штурмова бригада інформувала, що під час боїв за населений пункт повністю була знищена російська 72-га бригада. Зокрема, ліквідували начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту бригади разом зі значною кількістю техніки. При цьому вдалося також поповнити обмінний фонд України.

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