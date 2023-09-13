Яскраве знищення російських піхотинців відбулося поблизу Кліщіївки, що на Донеччині.

Українські військові завдали удару по російських загарбниках, які вервечкою чапали українською землею. Один окупант був гарантовано ліквідований влучним пострілом із гранатомета.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Яскраве знищення російських піхотинців відбулося поблизу Кліщіївки, що на Донеччині.

"Бахмутський напрямок. Під Кліщіївкою Аеророзвідники 22-ї ОМБр коригували вогонь артилерії дружніх підрозділів по групі піхоти противника. Один росіянин був знищений пострілом з гранатомета", - написав Сирський.

Командувач також додав, що робота з вигнання російських окупантів з території України триває, а наші Сили оборони "мають просування".

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про знищення вночі українськими захисниками російського озброєння на мільйони доларів завдяки лише одному ударному дрону. Удар був завданий по розташуванню російських загарбників на одному з найгарячіших напрямків.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки (Донецькая область) і південніше Новодарівки (Запорізька область).

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