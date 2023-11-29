За добу найгарячіше було на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують штурмові дії південніше Бахмута та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Російські загарбники безуспішно атакували на усіх напрямках на лінії фронту, найгарячіше було на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень", - зазначається у зведенні.

Зокрема, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони було відбито 5 атаки.

Також, на Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. У цій місцевості українські захисники відбили 16 атак. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

Водночас на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де українські захисники відбили 9 атак противника.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як "живе" фронт України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни, українські воїни продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. Натомість у росіян підтверджених успіхів на цьому напрямку аналітики не зафіксували.

Водночас зранку Генштаб ЗСУ оприлюднив нову статистику щодо втрат РФ в Україні: за добу наші герої "відмінусували" близько 1140 окупантів. Втрати "живої" сили ворога дійшли до позначки в 327 580 осіб.

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