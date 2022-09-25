У сусідніх селах майже така ж ситуація.

У селі Тюменево Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків.

Про це пише "Нова газета. Європа" з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб.

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"Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату", - повідомив він.

Співрозмовник журналістів додав, що у сусідніх селах майже така ж ситуація.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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