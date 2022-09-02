Втрати живої сили ворога уточнюються.

Українські військові вдарили по скупченню ворога на фондах колишнього автотранспортного підприємства в окупованому Таврійську Херсонської області.

У Сухопутних війська розкрили деталі.

Попередньо відомо про "демілітаризацію" понад 20 одиниць техніки та озброєння.

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"У Таврійську Херсонської області, 30 серпня, за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП, втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили уточнюються", - йдеться у повідомленні військових.

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Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

Українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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