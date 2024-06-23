Цього вдалось досягти з мінімальними втратами у живій силі.

Українські захисники з 3 окремої штурмової бригади захопили позиції російських окупаційних військ у Харківській області.

Відео зачистки з нашоломної камери військового опублікувала пресслужба бригади. На цих кадрах можна побачити вибивання росіян з облаштованих позицій, які використовувались ворогом для утримання своєї оборони.

Бійці 3 ОШБр вели бої та сильно тиснули на противника, змусивши його покинути ці рубежі. Після захоплення окопів військові 3 роти 1 батальйону 3 ОШБр розпочали зачистку бліндажів.

Зазначається, що українські воїни штурмували позиції у тісній співпраці з аеророзвідкою підрозділу. Ті своєю чергою своєчасно виявляли залишки піхоти росіян. Також аеророзвідка здійснювала координацію дій військових, що дозволило захопити позиції з мінімальними втратами у живій силі.

Війна в Україні - бої у Харківській області

Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх, загальна стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не має можливості просуватися далі. РФ губить свій особовий склад в безуспішних атаках.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповідав, що росіяни намагаються вивести частину підрозділів з району Вовчанська через втрату їхньої боєздатності.

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