За його словами, ЗСУ цілодобово обороняють Харківську область.

Українські військові збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - повідомив він.

"Віримо у наші Збройні сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують нещадні бомбардування Харкова. В останні кілька днів було зафіксовано застосування ворогом нового виду снарядів – їх спустили на місто на парашуті. "Два останні дні поряд із мінами, снарядами, "градами", Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", – заявив він.

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