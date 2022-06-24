За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Українські захисники здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

Так, зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне.

"Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька. Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають", - йдеться у зведенні Генштабу.

Раніше Генштаб повідомляв, що армія РФ хоче перейти у наступ на двох напрямках від Ізюма.

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