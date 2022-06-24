Також на Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків.

Російські окупанти намагаються створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України.

"На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області", - йдеться у зведенні Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, на минулу добу унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє осіб, ще десятеро людей отримали поранення.