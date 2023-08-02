Українські бійці зазначили, що росіяни прийняли свій останній бій за населений пункт у місцевій школі.

Російські окупанти ховали у підвалах Нескучного близько 200 своїх бійців. У боях за населений пункт брало участь в три рази менше українських захисників.

Боєць з позивним "Кривбас", який брав участь у боях за Нескучне, розповів CNN, що перед штурмом Україна оцінила, що місто захищали всього 20 росіян. Пізніше з'ясувалося, що в різних підвалах ховалися ще 200 осіб, які навіть не виходили в туалет, щоб уникнути українських дронів-розвідників.

В результаті Україна визнала свої сили в 70 чоловік переважними та зустріла більш жорсткий опір, ніж очікувалося.

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Запеклий бій за Нескучне закінчився, за словами "Кривбаса", в актовій залі школи, де російські десантники дали останній бій перед втечею. Він розповів, що шкільна підлога була всіяна сміттям, а окупанти жили в жахливих умовах. Крім того, на стінах красувалося похмуре: "Любові немає", "Бог за Росію", "Ласкаво просимо в Мордор".

Той факт, що російські війська так наполегливо борються за кожен населений пункт, викликає сумніви в тому, що оборонна лінія Росії жорстка, але тонка.

"Я сподіваюся, що коли ми пройдемо їх останню лінію оборони, тоді вони почнуть бігти", - зазначив "Кривбас". "На даний момент вони все ще відчувають, що за ними щось стоїть".

Нещодавнє розгортання українських резервів та розмови про нову фазу контрнаступу поки можуть тільки підняти бойовий дух.

"Ми відчуваємо підтримку, але дуже-дуже втомилися", - підсумував воїн.

Звільнення Нескучного - що відомо

11 червня в Міноборони України повідомили про звільнення Макаровки і Благодатного в Донецькій області. При цьому українські військові повідомили про деокупацію Нескучного.

Пізніше командир 7-ого окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що за Нескучне бої тривали дві доби, адже росіяни чекали контрнаступу ЗСУ, але все одно відійшли.

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