Радник глави ОПУ зазначив, що після виходу військ РФ з території України можна буде говорити про взаємні гарантії безпеки.

Україна може сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією з питання дипломатичного виходу росіян з тимчасово окупованого Криму. Такий варіант розвитку подій можливий тільки після виведення всіх російських військ з української території.

"Чи може бути в той момент, коли ви починаєте відведення військ з території України розмови про дипломатичний спосіб виходу з Криму? Так, якщо ви сьогодні починаєте виводити війська, то безумовно ми можемо почекати поки там день-два-три, поки ці війська будуть виходити разом з людьми", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Він нагадав, що після захоплення півострова Москва стягнула туди своїх людей, які незаконно отримали майно, що належить Україні та українцям. За словами Подоляка, після виходу військ РФ з території України можна буде говорити про взаємні гарантії безпеки.

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"Ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якихось своїх речей та виїдуть через Керченський міст, який буде демонтований", - вказав політик.

Радник глави ОПУ зазначив, що серед тим переговорів можуть бути компенсації за знищену інфраструктуру, військові злочини росіян, а також утворення 100-кілометрової демілітаризованої зони, де Кремль не зможе розміщувати зброю, арсенали або живу силу.

Звільнення Криму - що відомо

У листопаді 2022 року радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що через півроку Україна звільнить тимчасово окупований Крим. При цьому генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що ЗСУ звільнить півострів до кінця літа 2023 року.

Варто відзначити, що росіяни активно готуються до оборони на території Криму. Там копають окопи і облаштовують лінії оборони.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків деокупації півострова.

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