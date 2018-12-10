Окупанти пригнали до Севастополя новий бойовий корабель з крилатими ракетами

У 2019 році до складу флоту увійдуть також патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту.

У Севастополі командування Чорноморського флоту Росії прийняло на озброєння малий ракетний корабель «Орехово-Зуєво», оснащений крилатими ракетами великої дальності «Калібр».

Про це повідомляє "ТАСС".

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У п'ятницю повідомлялося, що корабель завершив державні випробування і вперше прибув до Севастополя, де буде базуватися. Корабель "Орехово-Зуєво" увійде до складу 41-ї бригади ракетних катерів.

За даними відділу інформаційного забезпечення ЧФ, прийом корабля - це частина планів по модернізації флоту. До кінця року планується підйом прапора на новому патрульному кораблі "Василь Биков", в 2019 році до складу флоту увійдуть патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту.

Як повідомляв УНІАН, експерти назвали світових лідерів у виробництві зброї.