Індія просить США продовжити дозвіл на купівлю 'забороненої' нафти з РФ

За даними компанії Kpler, за підсумками травня Індія може імпортувати близько 2 мільйонів барелів на добу російської нафти.

Індія просить США продовжити дію дозволу на купівлю підсанкційної російської нафти, оскільки війна на Близькому Сході порушує постачання енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела обізнані з ситуацією.

За словами співрозмовників журналістів, індійські чиновники попередили Вашингтон, що на тлі продовження війни на Близькому Сході, тривала нестабільність на нафтовому ринку матиме серйозні наслідки для понад мільярда жителів Індії.

"За словами цих джерел, це, зокрема, вплине на 1,4 мільярда індійців, які вже зараз стикаються з дефіцитом газу для приготування їжі" , - зазначає видання.

Bloomberg нагадує, що через стрибок цін на нафту після початку війни на Близькому Сході США у березні тимчасово дозволили купувати російське "чорне золото", яке перебуває під американськими санкціями, а потім продовжили дію дозволу до 16 травня.

Журналісти зазначають, що Індія рекордними темпами імпортує російську нафту, оскільки нафтопереробні заводи працюють на повну потужність перед закінченням терміну дії поточного дозволу США. За даними компанії Kpler, у травні щоденні поставки російської нафти до Індії "склали безпрецедентні 2,3 мільйона барелів".

Аналітики прогнозують, що за підсумками травня Індія імпортуватиме у середньому 1,9 мільйона барелів російської нафти на день.

13 березня на тлі стрибка цін на нафту після початку війни на Близькому Сході США тимчасово дозволили усім країнам купувати підсанкційну російську нафту. Водночас 22 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти принесе росіянам 2 млрд доларів додаткових доходів.

За підрахунками видання Financial Times, кожен день високих цін приносить російському бюджету близько 150 млн доларів додаткових надходжень. Лише за перші два тижні війни в Перській затоці РФ заробила до 1,9 млрд. доларів.

