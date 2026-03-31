Війна проти Ірану може стати останньою: чому США за списання 'мисливців за 'Шахедами' А-10

Пентагон вийшов на фінішну пряму у завершенні експлуатації цих штурмовиків.

Для A-10 Thunderbolt II війна проти Ірану може стати останньою, адже інтенсивна експлуатація цих штурмовиків, найімовірніше, остаточно "доб'є" їх льотний ресурс, пише Defense Express.

Зазначається, що через місяць після початку війни проти Ірану Сполучені Штати Америки продовжують концентрацію своїх сил у регіоні й перекидають додаткові штурмовики A-10. Вони використовуються США для вирішення одразу кількох задач.

"По-перше, A-10 стали "мисливцями за "Шахедами", використовуючи для цього APKWS та AIM-9. По-друге, використовуються для протидії іранським морським дронам", - зауважують аналітики.

Відео дня

Крім того, A-10 виконують роль "протипартизанського літака", атакуючи цілі, за відсутності загроз, своєю 30-міліметровою гарматою GAU-8 Avenger з темпом стрільби у 3 тисячі 900 пострілів за хвилину.

Списувати літаки чи ні

Аналітики підкреслюють, що всі ці завдання A-10 виконує настілки добре, що заклики не списувати їх почали лунати ще голосніше.

Утім, Пентагон вже вийшов на фінішну пряму у завершенні експлуатації цих штурмовиків та на початку цього року розформував 571-шу ескадрилью - єдиний підрозділ, що міг модернізувати та капітально ремонтувати ці літаки.

"При цьому A-10, які у Пентагоні хотіли списати ще у 80-х роках, з того часом багаторазово доводили, що можуть виконувати шалений обсяг робіт. Зокрема, під час "Бурі у пустелі" на ці штурмовики записали знищення 900 танків, 1,2 тисячі антисистем та близько 2 тисяч інших військових машин за 8100 літако-вильотів при рекордній льотній готовності у 95,7%", - зауважує видання.

Інтенсивна експлуатація "доб'є" літаки

Водночас джерело зазначає, що перекидання додаткових A-10 у регіон є "дуже очевидною ознакою того, що Пентагон, попри все, не має планів щодо швидкого закінчення війни проти Ірану".

Так, на тлі підготовки до наземної операції A-10 знову можуть зіграти головну роль - безпосередньої вогневої підтримки наземних підрозділів.

"Але така інтенсивна експлуатація цих штурмовиків, скоріш за все, остаточно "доб'є" їх льотний ресурс. Тому для A-10 війна проти Ірану цілком може стати вже останньою. При цьому реальної заміни у США для цього літака немає навіть на горизонті", - вказують аналітики.

Війна проти Ірану

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США готові припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться заблокованою, передає The Wall Street Journal.

Видання зазначило, що в адміністрації Трампа дійшли висновку, що спроба силового розблокування протоки може дуже затягнути війну і вийти за визначені терміни в 4-6 тижнів.

Через це президент Штатів вирішив зосередитися на ключових військових цілях, серед яких, за даними WSJ, ослаблення іранського флоту та зменшення ракетного потенціалу. Після реалізації цих цілей Білий дім планує згорнути операцію проти Ірану.

