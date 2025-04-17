Підхід адміністрації Байдена базувався на розумінні допустимого рівня ризику під час постачання Україні зброї.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не надавала Україні ракети ATACMS два роки через дефіцит зброї. Таку заяву зробив ексрадник Байдена з нацбезпеки США Джек Салліван, виступаючи в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді.

За його словами, адміністрація тоді вирішила в рамках допомоги давати Україні тільки необхідне, щоб не спровокувати загострення війни.

"Я нібито заявив про ненадання ATACMS через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Причина, через яку ми не надали їх спочатку - міністр оборони і військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо ATACMS для базового стримування", - сказав Салліван.

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Він підкреслив, що військові передали Байдену, що не рекомендують передавати системи іншій країні.

"За два роки ми виготовили більше. Ми виробили достатньо, щоб надати Україні кілька сотень ATACMS. Це була перша частина. Друга частина: у квітні-травні 2022 року питання ескалації було іншим, ніж у 2024 році", - додав він.

Салліван наголосив, що за цей час Америка багато чому навчилася в цій війні і готова була ризикувати.

"Наш підхід до рішень президента базувався на розумінні допустимого рівня ризику при постачанні Україні необхідного, уникаючи ескалації. Ми надали Україні значну кількість цих систем. Ідея про те, що вони суттєво вплинули на перебіг війни, не підтверджується доказами. Багато хто каже: "Якби ви дали ATACMS, війна пішла б інакше". Але досвід використання ATACMS Україною на полі бою свідчить про те, що це не так", - підсумував він.

Україні дозволили бити ATACMS по Росії

Як писав УНІАН, колишній президент США Джо Байден 2024 року дозволив Україні бити американськими ракетами ATACMS по території Росії. Дозвіл стосувався, насамперед, російських і північнокорейських військ у Курській області.

Україна неодноразово закликала США надати таку можливість, щоб гатити по території РФ.

У травні 2025 року надійшла інформація про те, що в України не залишилося далекобійних ракет ATACMS. За даними Associated Press, загалом США поставили країні менше ніж 40 таких ракет.

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