Британія збирається передати Україні балістичні ракети у 2027 році, - Bloomberg

Міністерство оборони Британії спростило технічні вимоги до майбутньої ракети.

Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад півстоліття балістичної ракети в країні. Метою є надання підтримки Україні, пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, Міністерство оборони Великої Британії спростило технічні вимоги, прагнучи прискорити розробку та передати балістичні ракети Україні вже до 2027 року.

Зазначається, що оборонні компанії, які беруть участь у програмі під назвою "Nightfall", мають успішно пройти випробування, перш ніж отримають контракти на виробництво ракет. Співрозмовники агентства заявили, що попередні контракти мали бути підписані до березня, але їхнє підписання затрималося приблизно на два місяці.

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Джерела розповіли журналістам, що випробувальні пуски нової ракети мають розпочатися протягом 12 місяців, а поставки – наприкінці 2027 року. В агентстві зазначили, що розробка та впровадження балістичних ракет зазвичай займає понад десять років.

"Велика Британія має не просто підтримувати Україну зараз, а й допомагати закласти основи її довгострокової безпеки та успіху. Саме тому ми ставимо Велику Британію в центр сильнішої Європи, вкладаючи більше коштів в оборону, лідируючи в галузі бойових технологій майбутнього та роблячи все можливе, щоб забезпечити Україні максимально сильні позиції", – сказав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Ймовірні характеристики ракети

В агентстві нагадали, що спочатку проєкт "Nightfall" передбачав створення балістичної ракети з дальністю понад 600 кілометрів і боєголовкою вагою 300 кілограмів. Її вартість мала становити менше 675 000 доларів, без урахування вартості боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

Однак після отримання відгуків від представників галузі ці показники були знижені до дальності 500 км, бойової частини вагою 200 кг та максимальної вартості 1 мільйон доларів за ракету.

Крім того, ракета має бути придатною для запуску з різних транспортних засобів, здатних швидко запускати кілька ракет поспіль. Ця зброя також має функціонувати в умовах бойових дій з електромагнітними перешкодами і при цьому бути достатньо простою, щоб виробляти 10 комплектів на місяць з мінімальним зовнішнім експортним контролем.

Чи зможе FP-7.x Freya знищувати балістичні ракети в повітрі

Раніше технічний директор компанії Fire Point Ірина Терех розповіла, що перше випробування антибалістичної системи Freya та зенітної ракети FP-7.x із безпосереднім перехопленням балістичної ракети заплановано приблизно на липень 2027 року. У компанії також уточнили технічні характеристики перспективної ракети.

Зазначається, що FP-7.x матиме максимальну швидкість 2200 м/с, висоту перехоплення цілей від 20 до 25 км і дальність ураження до 80 км.

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