Путін налякав навіть своїх: російська еліта виводить мільярди за кордон, - Bloomberg

ІЗ 2024 року російська влада активізувала кампанію з вилучення активів у низки великих бізнесменів.

Кілька найбагатших росіян, серед яких є й наближені до президента РФ Володимира Путіна бізнесмени, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів. Причиною стали дедалі більші побоювання щодо стану російської економіки та державних фінансів, пише Bloomberg.

Гучні конфіскації активів посилили страх серед представників російської еліти, що держава може відібрати їхнє майно або вони втратять свої статки. Про це виданню повідомили шестеро заможних росіян та інші співрозмовники, обізнані з настроями російських мільярдерів.

За словами джерел агентства, останнім часом кілька мільярдерів перевели за межі Росії додаткові активи, зокрема через занепокоєння ситуацією у банківському секторі. За останній рік, а особливо в останні місяці, найбагатші росіяни почали змінювати структуру своїх активів. Вони дедалі частіше вкладають кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди, насамперед у країнах Перської затоки.

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Протягом десятиліть російські мільярдери були бажаними гостями на Заході, де укладали великі бізнес-угоди, купували елітну нерухомість і влаштовували розкішні заходи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні санкції змусили багатьох із них повернути активи до Росії та перереєструвати там свої компанії. Водночас значну частину їхнього майна за кордоном було заморожено.

Однак і в самій Росії ризики лише зросли. Із 2024 року влада активізувала кампанію з вилучення активів у низки великих бізнесменів, зокрема тих, хто зберігав зв'язки із Заходом або мав подвійне громадянство. Додатковим фактором стало уповільнення російської економіки з 2025 року, що скоротило прибутки бізнесу та звузило можливості для інвестування всередині країни.

Куди прямують російські гроші

Точний масштаб неофіційного відтоку капіталу оцінити складно, адже частина операцій здійснюється через непрозорі криптовалютні схеми й не відображається в офіційній статистиці. Проте двоє співрозмовників Bloomberg, знайомих з інвестиційними рішеннями кількох російських мільярдерів, оцінюють обсяг такого відтоку цього року щонайменше у десятки мільярдів доларів, що перевищує минулорічні показники.

За їхніми словами, саме страх перед конфіскаціями та економічною нестабільністю знову прискорив виведення коштів із країни.

Водночас багато заможних росіян і раніше шукали можливості для інвестування за кордоном, попри санкції та війну. За оцінкою Центрального банку Росії, лише за перший рік повномасштабної війни країну залишило близько 250 млрд доларів капіталу.

Один зі співрозмовників Bloomberg повідомив, що почав переводити кошти до Кіпру та Об'єднаних Арабських Еміратів через побоювання посилення тиску на великий бізнес. Ще двоє заявили, що продовжують інвестувати в ОАЕ, Туреччину та Саудівську Аравію, а ще один бізнесмен почав вкладати кошти в країни Африки.

За інформацією Bloomberg, росіяни також активно купують елітну нерухомість у Дубаї, а дедалі більше інвестують у житло в Туреччині та Монако.

Фінансові проблеми Росії поглиблюються

Додатковий тиск на олігархів створюють фінансові проблеми держави. Путін шукає способи збільшити бюджетні надходження після попереджень чиновників Мінфіну про те, що нинішній рівень витрат на війну в Україні є фінансово непосильним. Він прагне зберегти військові витрати, скорочуючи фінансування інших напрямів.

Водночас у Росії зростає занепокоєння щодо стану банківської системи. Ще минулого літа представники банківської галузі попереджали про високий рівень проблемної заборгованості та заявляли, що реальна ситуація є значно гіршою, ніж це визнається публічно.

Російські олігархи – інші новини

У березні Володимир Путін запропонував олігархам скинутися в бюджет, щоб Росія і далі могла вбивати українців, адже економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися.

За даними Bloomberg, російські мільярдери перебувають під дедалі більшим тиском з боку держави: конфіскація активів руйнує бізнес-імперії та перерозподіляє багатство на користь більш лояльних бізнес-груп, а антикорупційні позови стають рушійною силою перерозподілу активів на користь держави.

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