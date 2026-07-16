Клименко на посаді міністра оборони може знищити явище бусифікації, - Зеленський

Утім, президент ще не вносив до парламенту документів на призначення нового міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський висловив свої очікування від кандидатури Ігоря Клименка щодо вирішення проблем, пов’язаних з так званою бусифікацією на вулицях українських міст. Саме очільник МВС розглядається главою держави на посаду нового міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

"Що стосується Клименка - він розглядається як одна з кандидатур. Так, розглядається мною, я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окреме відповідно голосування. У нього є дуже сильні сторони. І як у Михайла є дуже сильні сторони", - сказав Зеленський.

Відео дня

Далі президент зазначив, як бачить ситуацію взаємодії Міноборони і керівництва армії на майбутнє.

"Питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перше - армія повинна працювати з Міністерством оборони. Друга історія - ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК - вони десь у військових. Як я вам сказав, що питання мобілізації - воно складне і ним треба всім займатися. І армії, і військовим. І тому я вважаю, що у Клименка – це, скажімо так, постачання і знищення ганебних моментів бусифікаційних, я вважаю, що це може бути його сильними сторонами", - наголосив Зеленський.

Утім, питання кандидатури Зеленський ще розглядає. Президент поки не повідомляє, коли в парламенті розглядатимуть призначення нового міністра оборони

"Парламентарі проголосували, підтримали прем'єра. Я думаю, що це дуже правильно", - сказав Зеленський.

Він додав, що далі повернемось до розгляду питань на очільників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони.

"В якому форматі, коли, я поки що вам не можу сказати", - сказав Зеленський.

Перестановки в Міноборони: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наразі замість Михайла Федорова на посаду міністра оборони розглядається кандидатура Ігоря Клименка.

Зеленський наголосив, що в державі треба зберегти єдність, і визнав, що між Міноборони і керівництвом армії є конфлікт. Зокрема, Міноборони і керівництво армії без присутності президента не спілкуються.

Ігор Клименко зарекомендував себе ефективним керівником на посаді міністра внутрішніх справ.

МВС на чолі з ним у час прем’єрства Юлії Свириденко зосереджувалося на питаннях безпеки громадян, допомоги постраждалим, підтримці захисників і захисниць, розвитку сервісів та посилення спроможностей усієї системи МВС тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: