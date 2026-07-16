Чи зможе FP-7.x Freya знищувати балістику в повітрі: розробники розкрили характеристики

Перші випробування з перехопленням балістичної цілі планують провести вже влітку 2027 року.

Українська компанія Fire Point оприлюднила нові подробиці про розробку перспективної антибалістичної системи Freya та зенітної ракети FP-7.x, яка має стати її основним елементом. Технічна директорка компанії Ірина Терех в інтерв'ю Janes, перше випробування із безпосереднім перехопленням балістичної ракети заплановане приблизно на липень 2027 року.

Раніше генеральний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявляв, що перше перехоплення очікується до кінця 2027 року, тож нині розробники демонструють більш оптимістичний графік.

У компанії також уточнили технічні можливості перспективної ракети:

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максимальна швидкість – 2200 м/с;

висота перехоплення цілей – 20–25 км;

раніше також повідомлялося про можливу дальність ураження до 80 км.

Для порівняння, базова балістична ракета FP-7, на основі якої створюється новий перехоплювач, має заявлену швидкість близько 1500 м/с.

Чи зможе Freya знищувати балістичні ракети прямим влучанням

Ірина Терех повідомила, що наразі FP-7.x використовуватиме осколково-фугасну бойову частину як основний засіб ураження. Водночас компанія вже розглядає можливість впровадження технології hit-to-kill – кінетичного перехоплення.

Такий принцип передбачає пряме зіткнення ракети-перехоплювача з ціллю, що дозволяє повністю знищити балістичну ракету разом із її бойовою частиною. Саме так працює ракета PAC-3 MSE для комплексу Patriot.

Натомість нинішня концепція FP-7.x більше нагадує PAC-2 GEM-T, яка уражає ціль вибухом та уламками, відхиляючи її від траєкторії польоту. Для переходу до повноцінного hit-to-kill, ймовірно, знадобиться система поперечного маневрування, подібна до тієї, що використовується у PAC-3 MSE або Aster 30.

Розробку можуть прискорити

Нагадаємо, що одним із факторів прискорення проєкту може стати створення Антибалістичної коаліції, до якої увійшли Україна, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Вона передбачає спільні дослідження та розробку сучасних засобів протиракетної оборони.

9 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські посадовці та коаліція з восьми європейських партнерів незабаром проведуть першу зустріч, присвячену спільній розробці київських систем протиракетної оборони Freya.

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