До Ради внесли подання про новий склад Кабміну: кого пропонують призначити міністрами

Іван Вигівський пропонується на посаду міністра внутрішніх справ, а Віталій Кім - на міністра у справах ветеранів.

До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України про призначення міністрів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, який повідомив, що, зокрема, кандидатура Дениса Шмигаля пропонується на посаду першого віцепрем’єр-міністра України - міністра енергетики.

Він написав, що також у поданні зазначені рекомендації:

Тетяну Бережну пропонується призначити на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України - міністра культури України;

Всеволода Ченцова - на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Віталія Безгіна - на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Бідного - на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрія Бутенка - на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського - на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького - на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколу Калашника - на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма - на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка - на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров’я України;

Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів України;

Дениса Маслова - на посаду міністра юстиції України;

Дениса Улютіна - на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксану Ферчук - на посаду міністра цифрової трансформації України.

Стефанчук додав, що парламент розгляне це подання найближчим часом відповідно до Конституції України, Регламенту ВР та Закону України "Про Кабінет міністрів України".

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Новий прем’єр-міністр України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Сергія Корецького. Це рішення підтримали 289 народних депутатів.

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