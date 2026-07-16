До Ради внесли подання про новий склад Кабміну: кого пропонують призначити міністрами

До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України про призначення міністрів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, який повідомив, що, зокрема, кандидатура Дениса Шмигаля пропонується на посаду першого віцепрем’єр-міністра України - міністра енергетики.
Він написав, що також у поданні зазначені рекомендації:
- Тетяну Бережну пропонується призначити на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України - міністра культури України;
- Всеволода Ченцова - на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:
- Віталія Безгіна - на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Матвія Бідного - на посаду міністра молоді та спорту України;
- Андрія Бутенка - на посаду міністра освіти і науки України;
- Івана Вигівського - на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Тараса Висоцького - на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
- Миколу Калашника - на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Віталія Кіма - на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Олександра Кравченка - на посаду міністра економіки та довкілля України;
- Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів України;
- Дениса Маслова - на посаду міністра юстиції України;
- Дениса Улютіна - на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Оксану Ферчук - на посаду міністра цифрової трансформації України.
Стефанчук додав, що парламент розгляне це подання найближчим часом відповідно до Конституції України, Регламенту ВР та Закону України "Про Кабінет міністрів України".
Новий прем’єр-міністр України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Сергія Корецького. Це рішення підтримали 289 народних депутатів.
Корецький під час виступу розповів про свої результати на посадах очільника "Укрнафти" та НАК "Нафтогаз".