Android 17 почав приходити на смартфони Xiaomi: хто вже може оновитися

Оновлення поширюється у складі фірмової оболонки HyperOS 3.3 і вже доступне для власників Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi розпочала розповсюдження стабільної версії Android 17 для своїх флагманських смартфонів. Таким чином, китайський виробник став першим брендом після Google, який порадував користувачів новітньою версією ОС.

Як пише портал Android Authority, оновлення поширюється у складі фірмової оболонки HyperOS 3.3 і вже доступне для власників Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 15T Pro.

Для Xiaomi такий швидкий випуск нової версії Android став несподіванкою. Останніми роками компанія регулярно відставала від графіка оновлень, проте тепер змогла випередити інших виробників Android, зокрема Samsung, яка продовжує тестувати Android 17 у рамках бета-версії One UI 9.0.

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Користувачі повідомляють, що помітних візуальних змін або нових функцій після оновлення не з’явилося – у списку нововведень вказані лише виправлення безпеки та загальні покращення. Водночас деякі відзначають більш плавну роботу системи.

Очікується, що справді суттєві зміни стануть доступними лише з випуском HyperOS 4.0, імовірно, у вересні цього року. Приблизно в цей же час відбудеться презентація лінійки смартфонів Xiaomi 18, які працюватимуть на новій ОС "з коробки".

Смартфони Pixel отримали Android 17 ще в середині червня – це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та функції багатозадачності.

Раніше в мережі склали список смартфонів Xiaomi, які точно отримають оновлення до Android 17.

Днями Apple відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть оцінити нову систему за два місяці до фінального випуску.

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