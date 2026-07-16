Ціни на пальне в РФ стрімко зростають: це стане проблемою перед виборами, - Bloomberg

У Росії спостерігається безпрецедентне падіння обсягів переробки нафти.

Ціни на бензин і дизельне паливо в Росії продовжують зростати через безперервні атаки українських дронів, які змушують нафтопереробні заводи країни скорочувати або зупиняти виробництво. Це поглиблює дефіцит пального на внутрішньому ринку, пише Bloomberg.

Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин за тиждень зросли на 2,3% до 75,84 руб. (0,98 дол.) за літр у період з 7 по 13 липня. Дані Федеральної служби державної статистики Росії свідчать, що вартість дизельного пального на заправках піднялася на 3,2% до 91,21 руб. за літр.

Таким чином, у Росії спостерігається безпрецедентне падіння обсягів переробки нафти до найнижчого рівня за останні понад 21 рік через майже щоденні українські удари по нафтопереробних заводах.

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У поєднанні з високим сезонним попитом на нафтопродукти це змусило уряд заборонити майже весь експорт дизельного пального, бензину та авіаційного палива. Регіональні органи влади по всій країні також запровадили нормування палива, щоб запобігти панічним закупівлям.

Ситуація посилює тиск на Кремль, який готується до парламентських виборів у вересні, а також на Центральний банк РФ, який раніше попереджав про зростання інфляційних ризиків через падіння виробництва палива та можливу паузу в циклі пом'якшення монетарної політики.

Від початку року роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне зросли на 16,4% та 18%, тоді як інфляція склала 4,64%. Середня ціна бензину в столиці Росії досягла 72,84 руб. за літр, а в Санкт-Петербурзі 70,75 руб. за літр.

Зростання цін на пальне також має "суттєвий вплив" на вартість інших товарів і послуг, зазначив Центробанк у своєму щомісячному звіті про економічні тенденції. Масштаб можливих вторинних ефектів значною мірою залежатиме від того, наскільки довго триватиме шок пропозиції на паливному ринку.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, "шалена хвиля українських атак" від початку травня зачепила понад половину нафтопереробних потужностей Росії. За даними агентства, у червні російські заводи переробляли 3,8 млн барелів на добу, що майже на третину менше, ніж рік тому.

З травня українські війська здійснили понад 40 атак на російські об’єкти з виробництва палива, вразивши щонайменше 23 з 34 великих нафтопереробних заводів, які здебільшого пов’язані з провідними нафтовиробниками країни.

Українські атаки дронів по Росії - останні новини

15 липня стало відомо, що один із найбільших в РФ нафтохімічних комплексів "Салават" зупинив роботу після атаки українських дронів. Підприємство у Салаваті виробляє бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак.

Раніше видання Foreign Policy писало, що по всій країні здатність Росії переробляти сиру нафту на нафтопродукти очевидно погіршилася внаслідок атак України.

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