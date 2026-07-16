Польща звинуватила українця у вандалізмі меморіалів жертв Волинської трагедії

Ймовірно, українець працював на російську розвідку.

Польща звинуватила 18-річного українця у розпалюванні міжетнічної напруженості. За даними польских правоохоронців, хлопець пошкодив меморіали поляків, убитих під час подій Волинської трагедії, пише Reuters.

Громадянина України Іллю К. звинувачують у 47 кримінальних епізодах, що мали місце з листопада 2024 року по серпень 2025 року. Зокрема йому закидають наругу над пам'ятними місцями та підготовку до диверсій з використанням дрона.

"Метою було розпалювання міжетнічної напруженості між Польщею та Україною", – йдеться у заяві Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

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При цьому зазначається, що слідство виявлено схему онлайн-вербування з оплатою через криптовалютні біржі, зареєстровані в Росії та Китаї.

Як наголошує Reuters, раніше Варшава неодноразово звинувачувала Москву у проведенні шпигунських та диверсійних операцій у Польщі. Нове ж викриття сталося на тлі найгучнішого дипломатичного скандалу між Україною та Польщею якраз через різне бачення подій Волинської трагедії.

Україна і Польща

Як писав УНІАН, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься законодавчої заборони використання червоно-чорного прапора в Польщі, оскільки вважає його символом УПА та ОУН. Він наголосив, що ці кольори уособлюють ідеологію українського націоналізму, яку поляки пов’язують із Волинською трагедією.

Також ми розповідали, що на тлі антиукраїнської істерії, яку розганяють польські політики, напади на українців в Польщі стають буденністю. Зокрема днями чоловік в автобусі словесно принижував українську дівчинку. Через цей епізод міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав польських політиків припинити нагнітання антиукраїнських настроїв.

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