Польща розробляє власний аналог 'Шахеда'

У Польщі завершується робота над новим ударним безпілотником, який за своєю концепцією близький до іранських дронів-камікадзе Shahed. Розробку планують довести до практичного використання вже найближчим часом, повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш у коментарі "Польському радіо".

Згідно з інформацією, проєкт під назвою PLargonia перебуває на фінальній стадії. Після завершення розробки БПЛА планують передати для впровадження та випробувань до спеціального центру автономних систем, створеного у Варшаві. Цей центр стане майданчиком, де будуть об’єднані можливості армії, оборонної промисловості, наукових установ та дослідницьких інститутів для розвитку безпілотних технологій. У польському Міноборони розраховують, що нові розробки дозволять більш оперативно впроваджувати безпілотники та автономні системи у всіх родах військ.

Влада Польщі також має намір істотно збільшити інвестиції в безпілотні технології. У бюджеті на 2026 рік на розвиток дронів, автономних платформ і засобів протидії безпілотникам передбачено близько 25 млрд злотих, що еквівалентно приблизно 5,8 млрд євро.

Експерти зазначають, що розвиток подібних систем став одним із пріоритетів оборонної політики після початку повномасштабної війни Росії проти України. Безпілотники сьогодні відіграють дедалі важливішу роль у сучасних конфліктах – як для розвідки, так і для нанесення ударів.

Згідно із заявою міністра оборони, польський проєкт має стати аналогом іранських дронів Shahed-136, які належать до так званих боєприпасів, що барражують, однак деталі характеристик польського безпілотника поки що не розкриваються. Відомо лише, що розмах крила становитиме 2,2 метра, довжина – 2,6 метра, а максимальна злітна маса – до 85 кг. Новий безпілотник нестиме бойове навантаження до 20 кг, розвиватиме швидкість до 185 км/год і долатиме відстань до 900 км.

Ситуація із дронами в Польщі

Нагадаємо, 19 березня Польська служба управління повітряним рухом запустила два нових радари, спрямованих на поліпшення радіолокаційних даних та операційної безпеки. Радари розташовані поблизу Катовіце та Пултуска. Запуск відбувається в рамках інвестиційного плану вартістю 1,4 мільярда злотих, розрахованого на період з 2024 по 2029 рік.

Крім того, російські безпілотники, що атакують Україну, досить часто перетинають кордон Польщі, тому країна разом із союзниками по НАТО регулярно підіймає в повітря винищувачі для моніторингу повітряного простору.

