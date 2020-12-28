Міністр оборони наголосив, що треба створити умови і використовувати державне оборонне озброєння як інструмент стратегічного розвитку ЗСУ.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що станом на 26 грудня оборонне відомство виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.

Читайте такожБудівництво Ан-178 для ЗСУ: стало відомо, коли буде підписаний контракт з МіноборониПро це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Зокрема, укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн грн із загально виділених 22 млрд 004,74 млн грн.

Також збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ.

Крім того, попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов’язані з COVID-19, вдалось забезпечити постачання озброєння та військової техніки на рівні 2019 року, а за деяким напрямами (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв’язку) навіть перевищити обсяги попереднього року.

Як зазначив міністр, до військ поставлено 10,5 тис. одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовано виготовлення та постачання озброєння та військової техніки у 2021 році на суму 6,5 млрд грн.

"Основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. Слід змінити хибну практику, коли державне оборонне замовлення (ДОЗ) та формування закупівель використовується лише як спосіб забезпечення поточних потреб Збройних сил України. Маємо створити умови і використовувати ДОЗ як інструмент стратегічного розвитку Збройних сил України", - наголосив Таран.

Так, з цією метою будуть переглянуті підходи щодо розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.

"Також відповідним підрозділам Міністерства оборони поставлено завдання у найстисліші строки забезпечити імплементацію положень закону України "Про оборонні закупівлі". У 2021 році маємо перейти до нових процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Для цього розробляємо нову методику закупівлі за вартістю зразка, яка враховуватиме його життєвий цикл", - сказав міністр оборони.

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Автор: Віталій Саєнко