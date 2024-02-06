Інформацію про поставки поширили в мережі.

У Греції категорично заперечують інформацію про рішення поставити Україні ракети С-300, пише Newsbeast.

Офіційний представник грецького уряду Павлос Марінакіс на брифінгу назвав повідомлення про такі поставки "фальшивими новинами". Він підкреслив, що країна не має наміру ризикувати своєю обороною.

"Має бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони стосуються інтересів країни та її міжнародного іміджу. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція буде ризикувати оборонним щитом країни", - заявив він.

Україна і Греція: останні новини

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Повідомлялося, що вони обговорили і потреби української армії, особливо протиповітряну оборону і артилерію.

Минулого літа Греція обіцяла взяти участь у навчанні українських пілотів роботі з винищувачами F-16.

Як повідомляв УНІАН, у липні Зеленський відвідав Болгарію. Тоді він розповів, що президент Румен Радев відмовився передавати Україні зброю з тієї ж причини, яку озвучують в Греції - щоб не послабити власну армію.

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