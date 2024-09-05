Як зазначається, російським вертольотам не буде де сховатися.

Ще 31 липня соцмережі заполонили фото збитого російського вертольота Мі-8. Найбільшою несподіванкою стало те, що його знищив дешевий невеликий дрон ЗСУ.

Як пише The Economist, спочатку було незрозуміло, чи це щасливе влучення, чи ознаки прориву у повітряній війні.

Самі по собі ударні гелікоптери РФ зіграли відносно невелику роль. Їх досить швидко відігнали від лінії фронту й вона почали стріляти керованими та некерованими ракетами з великої відстані.

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Раніше вже були випадки знищення гелікоптера дроном. У травні 2022 року Bayraktar TB2 випустив ракету для знищення російського транспортного гелікоптера на острові Зміїний. Однак тоді йшлось про машину, яка була схожа на маленький літак, а зараз ЗСУ знищують цілі маленькими FPV-дронами, більшість з яких важать менше 1 кг.

Вони використовуються як дрони-камікадзе і вже показали себе надзвичайно ефективними проти наземної техніки та піхоти, але до липня жодного разу не уражали гелікоптер.

Авжеж до цього траплялися тісні зіткнення, під час яких українські FPV переслідували російські гелікоптери, але не зуміли їх зловити. Цей БПЛА, заряджений вибухівкою, максимально може розігнатись до близько 150 км/год, тоді як швидкість Мі-8 може перевищувати 240 км/год. У дронів є лише один шанс їх уразити - якщо вони летять назустріч одне одному, або у момент, коли вертоліт кружляє чи зависає.

У зв'язку з цим, дані про рух російських гелікоптерів життєво важливі під час атаки безпілотників. З липня Україна почала використовувати безпілотники з програмним забезпеченням, яке може отримувати дані з радарів протиповітряної оборони та інших датчиків і розраховувати курс перехоплення цілі. Оператор дотримується цього курсу, поки дрон не потрапить у зону видимості. У соцмережах навіть з'явились відео, як українські безпілотники перехоплюють російські розвідувальні БПЛА. Виявилось, що для вертольотів цей метод теж працює.

Звичайно, у пілотів вертольотів є способи захистити себе. Хоча ракети для відволікання снарядів з тепловим наведенням марні проти безпілотників, штурмові гелікоптери можуть використовувати проти них свою автоматичну гармату. Якщо це не вдасться, пілот може маневрувати, або збільшити швидкість, щоб втекти, відмовившись від своєї місії.

У дронів є одна велика перевага — вони неймовірно дешеві у виготовленні. Виробництво FPV коштує близько 500 доларів і волонтери виготовляють їх на своїх кухонних столах за допомогою паяльників. Таким чином направляти десятки безпілотників на одну ціль набагато дешевше, ніж запускати ракету з тепловим наведенням. Так, Stinger коштує 500 тисяч доларів за використання. Він має максимальну дальність близько 8 км і його потрібно використовувати в межах видимості цілі. Однак FPV мають радіус дії 20 км і можуть бути запущені далеко поза полем зору.

"Якщо FPV можна буде успішно використовувати в поєднанні з цими ракетами, вертольотам не буде де сховатися, що ще більше обмежить їх використання. Українці із задоволенням спостерігали за палаючими уламками російського коптера вартістю 18 мільйонів доларів. Вони сподіваються на більше", - підсумовує видання.

Знищення вертольотів дронами

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня українські спецслужбовці збили вертоліт Мі-28 над Курською областю завдяки FPV. Дрон СБУ влучив прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

Вже 8 серпня стало відомо про знищення ще одного гелікоптера.

Росіяни скаржаться, що українські зенітні FPV-дрони стали більшою загрозою для вертольотів за зенітні ракети. З таким твердженням виступив відомий російський "воєнкор" Fighterbomber.

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