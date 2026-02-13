Під німецьким селом виявили тунель кам'яної доби, - ЗМІ

В середні віки в ньому проводилися культові ритуали

Археологи виявили підземний тунель кам'яної доби, що пролягає під німецьким селом, повідомляє The independent.

"Дослідники натрапили на тунель під час розкопок поблизу німецького села Дорнберг.

Трапецієподібний рів, що датується четвертим тисячоліттям до нашої ери, був вперше виявлений разом із кількома погано збереженими залишками пізнього неоліту третього тисячоліття до нашої ери. Потім подальші розкопки виявили кам'яну плиту та довгу овальну яму розміром близько 2 метри завдовжки та 0,75 метра завширшки, що перетинала поховальний рів кам'яної доби під прямим кутом. Спочатку вважалося, що це ще одна могила, але дослідники невдовзі виявили, що яма простягається і насправді є системою тунелів," сказано у публікації.

Відео дня

Подібні вали з камероподібними розширеннями раніше були знайдені в Німеччині та в сусідніх держвавх, в регіонах з твердим, але легкооброблюваним ґрунтом.

Дослідники підозрюють, що ці тунелі, ймовірно, були схованками або місцями для культової діяльності, але не зовсім впевнені, для чого вони використовувалися.

Під час розкопок у тунелі в одному з вигнутих проходів знайшли металеву підкову, фрагменти керамічного горщика, шар деревного вугілля та скелет лисиці.

"Оскільки під вугіллям не було виявлено червоного забарвлення субстрату, а лише затвердіння, це, мабуть, залишки вогню, який горів недовго", – написали у своїй заяві дослідники з Німецького державного управління з управління спадщиною та археології (LDA).

Дослідники припускають, що, ймовірно, в середні віки тунель використовувався як сховище, оскільки через забобони середньовічні люди побоювалися цього місця: "можливо, це місце, через його значення як язичницької могили, загалом уникалося місцевим населенням і тому було особливо зручним як сховище".

Інші новини археології

Люди колонізували Американський континент значно раніше, ніж вважалося досі. Вчені виявили людські відбитки ніг, що збереглися в стародавньому бруді в штаті Нью-Мексико в Мексиці. Ці відбитки відносяться до останнього льодовикового періоду, приблизно 23 тис. років тому, на піку льодокиеового періоду.

Встановлено, що вік бруду, знайденого поруч з відбитками, становить від 20 700 до 22 400 років – що збігається з початковим віковим діапазоном відбитків.

Раніше ж вважалося, що люди перейшли з Сибіру на Аляску через Беринговий перешийок близько 13 тис. років тому, а потім поширилися на решту Північної Америки. Ця хронологія лягла в основу підручників, музейних експозицій і багатьох археологічних досліджень. Вона визначила чітку точку походження людського життя в Америці. Але нове відкриття ставить це під сумнів.

В середземному морі знайшли затонулий корабель ХVI століття з майже неушкодженим вантажем.

У Середземному морі на глибині понад 2500 метрів біля південної Франції лежить торговий корабель 1500-х років - "Камарат 4". Судно майже неушкоджене, оточене глечиками, тарілками та металевими прутками, які виглядають так, ніби їх упустили лише вчора.

На відеозаписах археологи побачили купи декорованих керамічних глечиків, що покривали уламки судна. Багато з цих майже двохсот глечиків мають квіткові та геометричні візерунки або літери IHS – традиційну християнську монограму імені Ісуса.

Поряд із глечиками стоять стопки жовто-глазурованих тарілок та зв'язки металевих прутків, ймовірно, залізних, які служили або вантажем, або баластом для стабілізації корабля. Дослідники також помітили шість гармат, великий якір, каструлі та навігаційні інструменти, що свідчить про те, що це було робоче торговельне судно, яке курсувало жвавим, а часом небезпечним морським шляхом і, ймовірно, перевозило товари з лігурійських майстерень у північній Італії до ринків далі на захід.

Вас також можуть зацікавити новини: