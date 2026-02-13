'Існує роздратування': у Німеччині відреагували на критику США щодо роботи НАТО

Глава МЗС країни вважає, що союзники повинні обговорити діяльність НАТО разом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що останні коментарі представників уряду США викликали роздратування в НАТО, цитує Sky News.

"В основі ми маємо функціональне НАТО. Ми відчуваємо це на всіх рівнях, військовому, політичному, але, природно, цей альянс також перебуває під тиском. Існує відчуження, існує роздратування з приводу деяких речей, які ми чуємо з Вашингтона. Ми повинні обговорити це тут разом. Ми хочемо визначити наші спільні знаменники та значення НАТО", - сказав він напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр додав, що конференція дає можливість подолати розбіжності.

"Німеччина може сказати США, що стоїть на кону, що їм також потрібна Європа і що має сенс триматися разом", - наголосив Вадефуль.

За словами політика, він вкотре нагадає про внесок НАТО в "безпеку й успіх США" тоді, "коли не всі в США усвідомлюють" це.

Що у США говорили про НАТО

Раніше заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив, що однополярного світу, який почався після холодної війни, більше немає. За його словами, НАТО має повернутися до свого основоположного призначення.

"Світ, який сформував звички, припущення і структуру сил НАТО в так званий "однополярний момент" після холодної війни, більше не існує. Політика сили повернулася, і військова міць знову застосовується в широких масштабах", - попередив Колбі.

Політик наголосив, що в таких умовах США надають пріоритет таким питанням, як захист території США та інтересів у Західній півкулі; зміцнення стримування в Західній частині Тихого океану, а також готовність Америки разом із союзниками до того, що потенційні противники почнуть діяти одночасно.

"Ці реалії змушують нас ясно, тверезо і реалістично думати про те, як ми захищаємо себе - і як ми робимо це разом стійким, розумним і довговічним чином. Часи змінилися, і цілком розсудливо адаптуватися до цих змін. Це не відмова від НАТО", - додав Колбі.

Він додав, що після розпаду Радянського Союзу Альянс перетворився в "НАТО 2.0", коли фокус був на операціях "поза зоною відповідальності" і ліберальному світопорядку. У Пентагоні вважають, що такий підхід більше не відповідає завданням.

За словами чиновника, концепція "НАТО 3.0" повинна бути ближчою до реалізму часів холодної війни ("НАТО 1.0").

Тому в такій концепції європейські союзники мають взяти на себе головну роль у обороні Європи, а також поєднувати зміцнення оборони з дипломатичними ініціативами.

Колбі навів як приклад зусилля президента США Дональда Трампа щодо посилення НАТО та переговорів про закінчення війни в Україні.

Політика США - останні новини

Раніше міністр армії США Деніел Дрісколл поставив ультиматум оборонним гігантам країни. За його словами, великим американським підрядникам у сфері оборони необхідно адаптуватися до реформи процесу закупівлі зброї.

"Вони повинні адаптуватися і змінитися або померти, і ми притягнемо їх до публічної відповідальності, якщо вони цього не зроблять. Це не означає, що ми не потребуємо їх сьогодні, але це означає, що завтра ми можемо в них не потребувати", - наголосив Дрісколл.

Водночас нове опитування Politico показало, що союзники НАТО втратили довіру до США. Зокрема у Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають Вашингтон надійним партнером і сумніваються, що США захищають демократію або поділяють їхні цінності.

