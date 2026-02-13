ОПЕК+ заллє світ 'чорним золотом': нафтові 'королі' готують доленосне рішення

В ОПЕК+ очікують, що попит на нафту зростатиме.

Картель ОПЕК+, на який припадає близько половини світового видобутку нафти, схиляється до відновлення збільшення видобутку нафти з квітня.

За даними трьох джерел Reuters, вісім членів групи на зустрічі 1 березня схиляються до відновлення збільшення квот на видобуток з квітня. Водночас два інших джерела журналістів повідомили, що рішення ще не прийнято і "переговори триватимуть на тижні, що передують зустрічі".

Співрозмовники видання пояснюють, що група готується до "пікового літнього попиту" на нафту. Вони також звертають увагу, що напруженість у відносинах між США та Іраном сприяє високим цінам на "чорне золото" попри заявлений надлишок. Видання нагадує, що у січні 2026 року ціни на нафту марки Brent підскочили до шестимісячного максимуму у майже 72 доларів за барель.

Відео дня

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи відновиться збільшення видобутку ОПЕК+, заявив, що делегати очікують зростання попиту навесні. Він натякнув, що це може призвести до зростання видобутку країнами-членами групи.

"Починаючи з березня-квітня, попит поступово зростатиме. Це буде додатковим фактором для забезпечення балансу", – сказав він.

Reuters зазначає, що відновлення нарощування видобутку нафти країнами-членами ОПЕК дозволить лідеру групи - Саудівській Аравії та іншим членам, як ОАЕ, відвоювати частку ринку в той час, як інші члени картелю - Росія та Іран - борються із західними санкціями.

Видання нагадує, що вісім членів ОПЕК+ в період з квітня по грудень 2025 року підвищили квоти на видобуток приблизно на 2,9 мільйона барелів на день та заморозили подальше заплановане збільшення на січень-березень 2026 року через сезонне зниження споживання.

Ціни на нафту та ситуація в Ірані

13 січня ціни на нафту знижувалися завдяки зменшенню ризику конфлікту між США та Іраном. Раніше США зосередили навколо Ірану потужне військове угруповання, готове для удару, щойно буде наказ.

А вже 6 лютого США закликали своїх громадян в Ірані якнайшвидше виїхати з країни через погіршення безпекової ситуації. Разом з тим, Ізраїль попередив США про готовність самостійно атакувати Іран, якщо Тегеран перетне встановлену "червону лінію" щодо розвитку балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: