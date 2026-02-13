Негода зруйнувала частину унікального 'динозаврячого узбережжя' в Англії

Скелі, що утворилися в добу динозаврів, розмииває прибоєм і дощами.

Масштабний зсув ґрунту зруйнував частину так званого Юрського узбережжя у Великій Британії – 150-кілометрового відрізку прибережних скель, де на поверхню виступають геологічні породи, утворені в епоху динозаврів. Про це повідомляє The Independent.

Внаслідок тривалих дощів від 120-метрової скелі відокремився шматок завширшки 9 метрів і сповз донизу на пляж Чармут у графстві Дорсет (південно-західна частина Англії). В результаті було знищено частину популярної у туристів Південно-Західної прибережної стежки, що вважається найвідвідуванішою туристичною стежкою в країні.

Це вже не перший подібний обвал скелі, яка налічує близько 175 мільйонів років. Місцеві органи влади побоюються, що зсув грунту привабить шукачів скам’янілостей, які ігноруватимуть небезпеку нових обвалів. Через це берегова охорона закрила постраждалу ділянку стежки на самій скелі та пляж під нею, щоб запобігти можливим трагедіям.

Як зазначає The Independent, Юрське узбережжя є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як унікальний об’єкт, де на поверхню виходять дуже древні гірські породи, скам'янілості та форми рельєфу.

Однак через те, що опади та морські хвилі постійно підмивають край скелі, цей об’єкт є не зовсім безпечним для туристів. У 2012 році 22-річна туристка загинула тут внаслідок обвалу каміння, коли йшла під скелями.

Погодний апокаліпсис у Західній Європі

Як писав УНІАН, Португалія вже кілька тижнів страждає від безперервних дощів і штормів. Днями там сталася нова трагедія: відбувся масштабний прорив дамби на річці Мондегу, внаслідок чого щонайменше 15 людей загинули, значні території опинилися підтопленими, частина автомагістралі, що з’єднує Лісабон і Порту, обвалилася.

Влада евакуювала близько 3 000 осіб з небезпечних районів; багато муніципалітетів уже діють у режимі надзвичайної ситуації через безпрецедентний рівень опадів. Через катастрофічну ситуацію влада мобілізувала екстрені служби, прем’єр-міністр особисто координує рятувальні роботи.

