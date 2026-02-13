Вперше з кінця холодної війни: Європа обговорює розробку ядерної зброї, – Bloomberg

Наразі лише дві європейські країни мають ядерне озброєння.

Після того як у 2025 році США тимчасово призупинили передачу Україні розвідданих, Європа почала шукати "план Б". Оскільки переконалася в ненадійності Вашингтона. Про це пише Bloomberg.

Зокрема це стосується ядерної парасольки США над Європою. І якщо Вашингтону більше не можна довіряти – Європа стикається з тим, що їй доведеться залишиться наодинці з РФ, яка має найбільший у світі ядерний арсенал.

Наразі у Європі ядерну зброю мають лише Франція та Британія. Й очікується, що цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті Європи. Однак ця перспектива здається остаточно незрозумілою.

"Уявіть, що Росія вторглася в Естонію. Отже, Франція має такий розрахунок: вона здатна завдати Росії значної шкоди, але Росія, безсумнівно, завдасть значної шкоди Франції у відповідь. Чи буде Париж готовий це розглянути?", – сказав Павло Повдіг, старший науковий співробітник Інституту ООН з досліджень у галузі роззброєння.

Видання пише, що Європа намагається діяти обережно у цьому питанні. Однак ядерне стримування стане гарячою темою на Мюнхенській конференції з безпеки. Для більшості країн заміна американської "парасольки" європейською є недоступною через низку причин. Зокрема через те, що континент же витрачає величезні кошти на нарощування звичайної військової потужності.

Франція та Британія мають близько 400 розгорнутих боєголовок. Тоді як США і РФ – близько 1670. Й на тлі закінчення дії СНО, ця кількість може зрости. Однак попри менший арсенал, французькі та британські боєголовки мають достатню вибухову силу, щоб знищити сотні міст Росії. Тоді як Росія є більш гнучкою, її величезний арсенал включає меншу зброю, що дає їй більше можливостей для вибору цілей і реагування на будь-яку ескалацію.

Велика Британія і Франція щороку витрачають разом близько 12 мільярдів доларів на утримання своєї зброї. Це понад половина всього оборонного бюджету Швеції. Й на тлі цього багатьом країнам може стати складно переконати виборців у необхідності таких втрат.

На тлі цього, наразі низка країн готова інвестувати у "готові" потужності – наявність усіх елементів для створення ядерної зброї в разі потреби. Але навіть для цього будуть необхідні атомні електростанції, складні та дорогі збагачувальні установки, а також політична воля порушити угоди про нерозповсюдження.

Також ця формула під питанням через можливі політичні зміни в урядах Британії та Франції. Зокрема у Франції наступного року мають відбутися президентські вибори, і Марін Ле Пен та її права рука Жордан Барделла відкрито протестували проти будь-якої ідеї спільного використання ядерного стримування.

Потенційна війна між Європою та РФ: важливі новини

Раніше автори звіту Мюнхенської конференції зазначили, що РФ може готувати нову війну проти європейських країн. Зокрема в Балтії чи проти інших сусідів. Вони також попереджають про "завершення епохи американської парасольки безпеки" для Європи.

Тим часом The Economist пише, що Європа очікує на можливе збільшення диверсійних атак Росії. Зазначається, що останньою великою диверсією РФ у Польщі стала кібератака, яка вразила 30 енергетичних об'єктів країни наприкінці минулого року. На думку журналістів, це свідчить про посилення кіберкампанії Росії в Європі.

