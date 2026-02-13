США вимагають, щоб Україна швидше йшла на поступки: The New York Times розкрив причину

Незрозуміло, що адміністрація Трампа готова зробити, якщо не отримає бажаних поступок від Києва щодо таких питань, як територія та вибори.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, у намаганні добитися закінчення війни до початку літа, нарощує тиск на Україну, аби та погодилась віддати росіянам Донбас і провести вибори.

Про це повідомляє видання The New York Times. За таких обставин, Україна намагається балансувати між тим, щоб виправдовувати американські очікування, а з іншого - щоб уникати неприйнятних поступок щодо території.

Відзначається, що президент Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що США наполегливіше тиснуть на Київ, ніж на Москву. Але він також чітко дав зрозуміти, що Україна повинна робити усе можливе, аби зберегти залучення адміністрації Трампа до дипломатичного процесу.

Як відзначає видання, незрозуміло, на які дії готові піти США, якщо не отримують від України того, чого прагнуть стосовно територій і виборів.

Видання зауважило, що Трамп чітко заявив, що лаври від закінчення війни хоче присвоїти собі. Але вже не раз встановлювані його аміністрацією терміни закінчення цієї війни спливали і здається, з незначними наслідками. Американські чиновники продовжують залишатися залученими до перемовин, хоча Україна не приймає дружні до Росії положення, спочатку висунуті США.

Як повідомив Зеленський, він не отримував жодних сигналів, що США планують вийти з процесу. Але народний депутат України Ярослав Юрчишин стверджує, що адміністрація Трампа погрожує вийти з переговорного процесу, якщо Україна не готова йти на поступки, в тому числі щодо виборів.

Юрчишин пояснюючи інформацію, яка йому стала відома в парламенті, зазначив, що під час перемовин в Абу-Дабі у цьому місяці, США закликали Україну провести вибори 15 травня. Депутат додав, що в умовах тривалої війни, дуже малоймовірно, що Україна зможе незабаром організувати вибори.

У переговорах пункт про українські території залишається одним із найскладніших. США чинять тиск на Україну, щоб Київ зробив поступки щодо Донбасу.

Зеленський нещодавно прямо сказав, що російський диктатор Володимир Путін попросив Трампа віддати йому цю територію. Президент України так пояснив це прохання Путіна: "Дайте мені увесь Донбас - і я закінчу війну. Це якщо дуже коротко".

Як додає видання, в межах пропозиції, аби Україна повністю вийшла з Донбасу, залишається незрозумілим, чи буде ця територія перебувати під поліцейським патрулюванням і управлянням з боку російської влади, чи з боку міжнародної.

Переговори про завершення війни

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій.

11 лютого президент України заявив, що США пропонують РФ та Україні завершити війну до літа. Утім, питання щодо майбутнього Донбасу залишається невирішеним. Україна продовжує відстоювати модель за формулою "стоїмо, де стоїмо", а це означає, що Україна не збирається віддавати Росії ту частину Донеччини, яку вона не може захопити силою.

