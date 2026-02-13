Україна цього року отримає 10 тисяч дронів від спільного заводу в Німеччині, – Зеленський

До кінця року планується відкрити 10 спільних українсько-німецьких підприємств із виробництва українських дронів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати запуску спільного виробництва дронів для України в Німеччині. До кінця року має бути вироблено і поставлено українським захисникам 10 тисяч дронів. Про це глава держави повідомив в Telegram.

Зокрема, президент ознайомився з виробничими потужностями спільного україно-німецького підприємства Quantum Frontline Industries GmbH, яке вже виробляє дрони для української армії.

"Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Він нагадав, що Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі.

"І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів", - зазначив президент.

Як сказано у релізі на сайті президента України, також у присутності глави держави відбулося підписання низки документів.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони ФРН щодо інтеграції українських інструкторів до шкіл та бойових навчальних центрів Сухопутних військ Німеччини.

Крім того, було укладено три меморандуми про створення спільних підприємств і Меморандум про взаєморозуміння між "Українською оборонною промисловістю" та SAAB.

Виробництво дронів - головні новини

Як повідомляв УНІАН, спільне німецько-українське оборонне підприємство Quantum Frontline Industries покликане виробляти дрони у промислових масштабах. Українські дрони виробляються в Європі в межах нової ініціативи "Будуй з Україною".

Зазначене підприємство створює першу у Європі повністю автоматизовану промислову закордонну виробничу лінію безпілотників для Збройних сил України. Передбачається, що 100% виробленої продукції буде відправлено Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони України. Виробнича лінія поєднуватиме українську технологію, перевірену на полі бою, з німецькою промисловою автоматизацією, створюючи нову модель транскордонного спільного виробництва оборонної продукції – "Німецьку модель".

Вас також можуть зацікавити новини: