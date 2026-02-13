У Франції новий скандал із Лувром: цього разу через шахраїв

Через шахрайство збитки музею за останнє десятиліття перевищують 10 мільйонів євро.

Паризька прокуратура заявила, що в межах розслідування ймовірної масштабної схеми шахрайства з квитками в Лувр на суму 10 мільйонів євро були затримані дев’ять осіб. Про повідомило агентство АР.

Зазначається, що арешти відбулися у вівторок у рамках судового розслідування, розпочатого після того, як Лувр подав скаргу у грудні 2024 року.

За оцінками, збитки музею за останнє десятиліття перевищують 10 мільйонів євро.

В прокуратурі поінформували, що серед затриманих двоє співробітників Лувру, кілька екскурсоводів та одна особа, підозрювана в організації заходу.

"Музей попередив слідчих про часту присутність двох китайських екскурсоводів, яких підозрювали в тому, що вони приводили групи китайських туристів до музею, шахрайським шляхом використовуючи одні й ті ж квитки кілька разів для різних відвідувачів. Пізніше інших гідів запідозрили в подібній практиці", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура заявила, що спостереження та прослуховування підтвердили багаторазове використання квитків та очевидну стратегію розділення туристичних груп, щоб уникнути сплати обов'язкового "гонорару за виступ", що стягується з гідів. Розслідування також вказало на підозрюваних спільників у Луврі, яким нібито платили готівкою в обмін на уникнення перевірки квитків.

Як повідомляв УНІАН, Лувр у Парижі, який вважається одним із найпопулярніших музеїв світу, вирішив різко підняти плату за вхід для туристів із країн, що не входять до Європейської економічної зони (країни ЄС плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія).

Зокрема, в листопаді керівництво Лувру погодилося підвищити ціни на вхідні квитки до музею одразу на 45% для відвідувачів із країн, які не входять до Європейської економічної зони.

Уже з 14 січня 2026 року туристи-неєвропейці мають сплачувати 32 євро замість колишніх 22 євро за відвідування музею.

За рахунок виручених коштів у музеї планують провести реконструкцію. Серед іншого, планується перенесення знаменитої "Мони Лізи" в новий виставковий простір.

