Школи Києва почали об’єднуватися: названо причину

У Дніпровському районі ліцей №141 прихистив молодші класи школи №182.

У Києві школи почали об’єднуватися, щоб діти мали змогу відвідувати уроки та навчатися очно.

Як повідомляє "Київ24", у Дніпровському районі ліцей №141 прихистив молодші класи школи №182, будівля якої після чергового російського удару зазнала значних руйнувань. Там вибиті вікна та прорвало систему опалення, тому навчання наразі неможливе.

Директор ліцею №141 Юрій Кіньков розповів про організаційні моменти.

"Мене запитали, чи можу я. Я сказав, що так, але мені потрібна година, щоб я логістику перевірив, куди я можу розмістити, пересадити. Таким чином ми звільнили два кабінети на першому поверсі", - деталізував Кіньков.

Школи розташовані поруч, тому проблем із доїздом немає. Інші учні 182-ї школи наразі навчаються дистанційно або в інших закладах району.

За словами директора, ліцей №141 обладнаний інверторами, зарядними станціями та сонячними панелями для безперебійної роботи.

Атаки росіян на Київ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 лютого окупанти атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого майже 2 600 будинків у Києві залишилися без тепла.

Мер столиці Віталій Кличко пояснив, що це трапилося внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог. Він зазначив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Водночас, понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів також без тепла.

