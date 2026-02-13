Кінець радянській 'черзі на квартиру': в Україні запрацює нова житлова система

Україна відходить від застарілої радянської моделі житлової політики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики, який запускає реформу житлової сфери та формує нову модель забезпечення громадян житлом.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, закон створює умови, за яких громадяни матимуть реальні можливості для оренди або набуття житла у власність.

"Документ передбачає впровадження нової системи забезпечення громадян житлом, зокрема через розвиток соціального та службового житла, створення спеціальних житлових фондів, а також запровадження доступних фінансово-кредитних механізмів підтримки будівництва та придбання житла, залучення інвестицій у будівництво та модернізацію житлового фонду", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що закон скасовує радянські правила. Таким чином, житловий кодекс 1983 року більше не діє, а нові правила замінюють стару систему. Запроваджуються нові механізми: соціальна оренда житла, оренда з правом викупу, доступні кредити на житло (іпотека, лізинг).

У пресслужбі відмітили, що черга на житло зберігається, але функціонуватиме в цифровому форматі. Усі заяви оброблятимуться через єдину систему, що дозволить автоматизувати процес, мінімізувати вплив посадових осіб і пришвидшити розгляд. Громадяни зможуть відстежувати свій статус, отримувати пропозиції та користуватися відкритою інформацією про житлові програми.

Крім того, закон забороняє приватизацію службового та комунального житла. Це зроблено, щоб державний житловий фонд та житловий фонд територіальних громад зберігалися та використовувалися для забезпечення житлом тих, хто цього потребує.

Водночас для окремих категорій громадян – наприклад, осіб, які виходять з інтернатів чи сиріт, – передбачені конкретні строки й механізми забезпечення житлом (тимчасовим або соціальним), а також пільгові умови для кредитів на житло.

Житло в Україні - головні новини

У липні минулого року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Так, для громадян із низьким доходом має бути запроваджено два формати тимчасового житла - соціальна оренда та оренда з правом викупу. Ці механізми вже багато років працюють у ЄС.

У січні парламент ухвалив закон про основні засади житлової політики, який скасовує чинний в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.

