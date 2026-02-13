Нові TWS-навушники Sony отримали найкращу на сьогодні систему шумозаглушення

Шумозаглушення стало на 25% ефективнішим у порівнянні з попередньою моделлю.

Sony вперше за три роки випустила флагманські TWS-навушники. Модель WF-1000XM6 орієнтована на преміальний сегмент і обіцяє "найкраще шумозаглушення" в історії серії.

Виробник стверджує, що система ANC стала потужнішою завдяки новому процесору QN3e і чотирьом мікрофонам у кожному навушнику, що забезпечує до 25% ефективніше придушення шуму в порівнянні з попередньою моделлю. Алгоритми аналізують зовнішні звуки і умови носіння в реальному часі, оптимізуючи роботу шумодава.

Звук став більш насиченим завдяки новому драйверу, який підсилює баси і робить високі частоти "чистішими". Для дзвінків застосовуються алгоритми формування спрямованого мікрофонного променя, кісткова провідність і ШІ-алгоритми, які виділяють голос навіть у шумній обстановці.

Час роботи залишився на рівні попередника: 8 годин від одного заряду і 24 години з урахуванням кейса. Підтримується швидка зарядка і бездротова зарядка за стандартом Qi. Продажі вже стартували, вартість новинки в США склала 330 доларів, що на 30 доларів дорожче XM5.

Перші відгуки відзначають чудову якість звуку та шумозаглушення – в огляді The Verge йдеться, що XM6 забезпечують "найкраще активне шумозаглушення серед внутрішньоканальних моделей", хоча комфорт посадки може залежати від обраних амбушур.

