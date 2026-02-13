Кремль анонсував новий раунд мирних переговорів: де і коли вони відбудуться

Зустріч пройде у тристоронньому форматі за участі Росії, США та України, делегацію РФ очолить Мединський.

Наступний раунд переговорів щодо України пройде 17–18 лютого у Женеві. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

За його словами, переговори відбудуться у тристоронньому форматі – Росія, США та Україна. Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Інших деталей щодо порядку денного та складу делегацій з боку США й України наразі не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Росія може використовувати мирні переговори з Україною як інструмент маніпуляції, прагнучи відновити відносини зі США. Зазначається, що Росія готує довготривалі операції у війні проти України, і це кидає тінь на зусилля США змусити сторони до мирної угоди.

Водночас Fox News пише, що атаки на логістику та ланцюги постачання російських союзників послаблюють здатність Росії вести війну. Таким шляхом Трамп наразі тисне на Кремль.

За даними західних ЗМІ, США хочуть завершення війни в Україні вже в березні цього року. Ці терміни, ймовірно, будуть зміщені через відсутність згоди щодо ключового питання про території.

