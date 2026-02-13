Мерц: Війна завершиться лише тоді, коли Росія буде економічно і військово виснажена

Наразі РФ не демонструє зацікавленості серйозно говорити про мир.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив свою позицію щодо можливості ведення переговорів з Росією. На його думку, треба використати усі наявні інструменти – військові, економічні, політичні і дипломатичні, аби змусити Росію почати серйозно говорити про припинення вогню, а потім про мирну угоду. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мерц сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Спочатку посол Вольфганг Ішингер запитав у канцлера про нинішній стан відносин Європи і Росії, оскільки поточні перемовини з Росією про майбутнє України ведуться за участі США. Зокрема, Мерц відповів, чи не повинні європейці краще справлятися з цим завданням спілкування з Росією і не залишати це виключно американцям.

Як наголосив Мерц, з США та Україною є тісна взаємодія і немає нічого такого, щоб не обговорювалося з обома сторонами заздалегідь.

При цьому, як пригадав канцлер ФРН, майже два роки тому прем’єр-міністр одної країни-члена ЄС самостійно відправився у Москву, але не мав від Євросоюзу жодного мандату на таку поїздку.

Мерц не називає імені, але вочевидь має на увазі прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

"Він туди відправився, нічого не досяг. І через тиждень опісля ми бачили найжорсткіші атаки на цивільну інфраструктуру, на приватні домівки, на лікарні", - сказав Мерц.

На його думку, якщо є сенс розмовляти з Росією, тоді в ЄС зацікавлені говорити.

"Але, як ви бачите з американської сторони, Росія досі не готова серйозно говорити", - наголосив Мерц.

У цьому зв’язку, німецький канцлер висловив власну думку.

"Ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде принаймні економічно, потенційно військово, виснаженою. Ми наближаємося до цього часу – і ми багато зробили, аби досягти цього – але ми досі не там", - наголосив Мерц.

Він відзначив, що Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України.

"І ми всі повинні зробити усе необхідне, аби довести їх до того моменту, коли вони більше не бачатимуть подальших переваг для себе продовжувати цю жахливу війну. Але ми ще до цього не дійшли", - додав канцлер.

Він зазначив, що ця війна тепер триває більше, аніж Друга світова війна, і це жахливо.

На його переконання, Росія має "у своїх руках" можливість, аби зупинити війну. Але Америка, Європа і Україна разом мають привести Росію до цього моменту, щоб війна була закінчена.

"І ми повинні зробити усе можливе, що є наших руках, щоби зробити це військово, економічно, політично, дипломатично тощо. І якщо є сенс розмовляти, ми готові говорити, але вони повинні визнати, що вони дійсно готові говорити про припинення вогню, а потім про мирний план", - наголосив Мерц.

Як повідомляв УНІАН, у січні та лютому відбулося два раунди тристоронніх перемовин між Україною, США і РФ.

Президент України повідомив, що США пропонують Росії та Україні завершити війну до літа. Водночас, ключові питання залишаються бути невирішеними, зокрема, територіальні. Україна не збирається віддавати Росії ту частину Донеччини, яка перебуває під контролем України.

