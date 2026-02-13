Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 16 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,14 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,15/51,17 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 13 лютого залишився на попередньому рівні і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,85 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 10 копійок і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 7 копійок і становив 43,29 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,69 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

