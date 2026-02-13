$20 мільярдів доходу: яка аграрна галузь може стати новим козирем України

Україну традиційно асоціюють з рослинними культурами, хоча потенціал для скотарства є, і він значний.

Скотарство в Україні набагато менш поширене, аніж вирощування соняшнику чи кукурудзи. Проте одна тільки галузь вівчарства може приносити 20 мільярдів доларів доходу на рік та забезпечити роботою 3 мільйони громадян.

Голова ГО "Асоціація вівчарів" та власник племінного господарства "Центр відродження вівчарства" Василь Стефурак розповів виданню Delo.ua, що втілити такі амбітні плани цілком можливо в найближчі 10 років.

"Потенціал нашої вівчарської галузі – зростання до 100 мільйонів голів. Одна вівця продукує 200 доларів доходу. У нас є земельний потенціал, є корми. Наприклад, Румунія продає на день більше, ніж ми за рік. У Румунії – 12 мільйонів голів. У них землі обмежені, тому що там більше гір", – пояснює Стефурак.

Станом на початок 2026 року поголів’я овець та кіз в Україні нараховує всього 760 тисяч голів. За рік воно скоротилося на 10%. Водночас один тільки Катар на державному рівні готовий імпортувати з України 1,5 млн голів баранів щороку. Ціну пропонують у 5 доларів за кілограм живої ваги, що у 2,5 раза дорожче, ніж поточна середня експортна ціна.

"Проте для виконання такого контракту Україні потрібно втричі збільшити поголів'я. Для цього необхідна державна підтримка. За два-три роки можна вийти на показник експорту 1,5 млн голів баранів на рік. Проте розводити потрібно якісних, тому що Катар не буде платити за неякісних баранів. Їм потрібні товарні баранчики 6-8 місяців, 45-55 кг живої ваги", – пояснив Стефурак.

В середині січня Україна підписала торговельну угоду з Кот-д’Івуаром, згідно з якою почне експортувати м’ясну продукцію – зокрема яловичини, м’яса птиці та баранини.

Водночас Ірак, який входив в трійку найбільших покупців українського м’яса птиці, з 15 січня вирішив повністю відмовитися від закупівель цього м’яса за кордоном.

