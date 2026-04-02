Польща хоче придбати лазерні системи ППО, - ЗМІ

Варшава аналізує можливості придбання передових лазерних систем оборони – зброї нового покоління, здатної нейтралізувати дрони та ракетні загрози зі швидкістю світла.

Як повідомляє Digi24, польське агентство озброєнь оголосило, що проводить аналіз ринку для оцінки доступних технологій.

Чиновники планують придбати два типи лазерних систем: перша матиме дальність дії 1 кілометр, тоді як друга зможе вражати цілі на відстані до 3 кілометрів. Очікується, що системи будуть дуже універсальними, з можливістю інтеграції в широкий спектр військових платформ, включаючи колісні та гусеничні машини, модульні конфігурації, а також військово-морські платформи.

Зазначається, що агентство прийматиме пропозиції від потенційних постачальників до 30 квітня з можливістю продовження періоду дослідження. Офіційний процес закупівлі може бути оголошено пізніше.

"Цей крок відображає ширші зусилля Польщі щодо модернізації своїх збройних сил після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Варшава наразі виділяє майже 5% свого ВВП на оборонні витрати, що є найбільшою часткою в НАТО", - мовиться у матеріалі.

Підготовка Польщі до можливої війни

Як повідомляв УНІАН, у квітні Польща збирається провести стратегічні навчання під кодовою назвою "Край", в рамках яких відпрацьовуватимуться дії держави на випадок війни.

За даними місцевих ЗМІ, навчання організовує Міністерство національної оборони Польщі. Керувати ними буде президент Польщі Кароль Навроцький за підтримки уряду та військового командування.

Представники Міністерства національної оборони Польщі розповіли журналістам, що вся інформація, яка стосується процесу підготовки навчань, є секретною. У виданні підкреслили, що це найважливіші навчання, які повинні проводитися раз на чотири роки, але минулого разу вони відбулися лише у 2019 році.

