Росія залишилася без есмінця '‎Адмірал Ушаков'‎, – ЗМІ

Тепер у складі ВМФ РФ номінально залишається лише один есмінець такого типу.

6 грудня було спущено військово-морський прапор на ескадреному міноносці проєкту 956 північного флоту "Адмірал Ушаков". Про це повідомляє канал Центру аналізу стратегій та технологій.

Він був останнім, 17-м, кораблем цього проєкту, введеним до складу ВМФ СРСР і РФ. Останній раз корабель виходив у море в 2023 році.

Тепер у складі російського Військово-морського флоту номінально залишається лише один есмінець цього типу – "Наполегливий". Він числиться у складі Балтійського флоту, але фактично не діє.

Відео дня

Довідка УНІАН. Ескадрені міноносці проєкту 956 "Сарич" є серією есмінців 1-го рангу з керованим ракетним озброєнням дальньої морської та океанської зони. Це останній з розроблених і реалізованих в СРСР проектів кораблів класу ескадрений міноносець.

Протикорабельне озброєння есмінців проекту 956 представлене ракетним комплексом "Москіт". Окрім нього корабель отримав зенітне ракетне озброєння, артилерію, а також протичовнове та мінне озброєння.

Станом на сьогодні ескадрені міноносці проєкту 956 вважаються застарілими, проте росіяни неодноразово звертали увагу на "прекрасні модернізаційні можливості" корабля.

Російський флот – інші новини

Нещодавно стало відомо, що росіяни вивели атомний підводний ракетний крейсер К-132 "‎Іркутськ"‎ проєкту 949А зі складу Військово-морського флоту і відправили на утилізацію.

На думку фахівців, це може означати загальну смерть програми модернізації субмарин за проєктом 949АМ.

А ще раніше УНІАН повідомляв, що у російському Міноборони вирішили відмовитися від ремонту свого єдиного авіаносця (формально – авіаносного крейсера) "Адмірал Кузнєцов". Тепер корабель можуть продати або утилізувати.

Вас також можуть зацікавити новини: