Ця гаубиця забезпечує високу мобільність військ, що діють в екстремальних кліматичних умовах та на складній місцевості.

Армія Таїланду нещодавно провела вогневі випробування своїх нових буксируваних французьких гаубиць LG1 Mk III, які були доставлені взимку та влітку цього року. Зараз ця країна має на озброєнні 36 таких гармат.

Перші шість замовлених гаубиць було поставлено на початку цього року, а решта шість - у серпні за контрактом на загальну суму майже 27 мільйонів доларів. Про це пише Defence24.

Метою стрільб на полігоні було підтвердження ефективності та заявлених виробником тактико-технічних параметрів, серед яких - початкова швидкість снаряду. Даний тип артилерійського обладнання вже використовувався місцевою армією, частково замінивши місцеві аналоги гаубиць М101.

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Загалом, тайські артилеристи матимуть 54 одиниці LG1, і ця кількість, ймовірно, буде збільшуватися.

Гаубиця LG1 - що відомо

LG1 - французька легка буксирувана гаубиця калібру 105-мм виробництва компанії Nexter, яка також виготовляє САУ CAESAR. Гаубиця має малу вагу - 1650 кг, - що дозволяє перевозити її легкими повноприводними автомобілями, літаками, гелікоптерами і навіть десантувати з парашутом. Це забезпечує високу мобільність військ, що діють в екстремальних кліматичних умовах та на складній місцевості.

Гаубиця може бути підготовлена до використання за дуже короткий час екіпажем із 5 осіб. Її швидкострільність становить до 12 пострілів на хвилину, а максимальна дальність стрільби складає 17 км за умови застовування 105-мм боєприпасів Nexter Arrowtech ERG 3.

Також система здатна вести вогонь прямою наводкою на відстань до 2 км. Виробник вказує ресурс ствола в 7000 пострілів.

Гаубиці 105-мм LG1, замовлені й представлені французькою армією, вже є на озброєнні армій низки країн: Сінгапуру, Таїланду, Індонезії, Бельгії, Канади, Колумбії, а віднедавна й Малайзії.

Виробництво гаубиць - новини

Як повідомляв УНІАН, наступного року Україна розпочне спільне з британською компанією виробництво гаубиць. Таких співпраць буде більше, і ми разом створюватимемо арсенал вільного світу, зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

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